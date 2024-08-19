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Школьные автобусы в Белгородской области могут оснастить средствами РЭБ

Ведомости

Автобусы, которые доставляют детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области в школы с очной формой обучения, могут быть оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отвечая на соответствующий вопрос жителей.

«Вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах. Сегодня есть достаточно много сел, где движение большегрузного транспорта, автобусов просто недопустимо. Поэтому этот вопрос будем обсуждать с Министерством обороны, с погранслужбой, с Росгвардией и принимать только взвешенное решение», – пояснил Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала российской спецоперации в 2022 г. Атаки на регион усилились после того, как 6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже почти две недели ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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