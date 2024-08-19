Школьные автобусы в Белгородской области могут оснастить средствами РЭБ
Автобусы, которые доставляют детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области в школы с очной формой обучения, могут быть оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отвечая на соответствующий вопрос жителей.
«Вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах. Сегодня есть достаточно много сел, где движение большегрузного транспорта, автобусов просто недопустимо. Поэтому этот вопрос будем обсуждать с Министерством обороны, с погранслужбой, с Росгвардией и принимать только взвешенное решение», – пояснил Гладков.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала российской спецоперации в 2022 г. Атаки на регион усилились после того, как 6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже почти две недели ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции.