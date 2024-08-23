Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода частично признал вину
Фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии нападению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
В документах говорится, что Шарипзода «частично признал свою вину в части фактических обстоятельств». Он отрицает квалификацию деяния, но готов сотрудничать со следствием.
До этого частично вину признали фигуранты дела Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, отмечает агентство. Известно, что Юсуфзода предоставлял финансирование для подготовки теракта. В чем именно обвиняются Лутфуллои и Шарипзоды, не уточнялось. 19 августа суд продлил их арест до 22 ноября. Вместе с ними в СИЗО оставили Джумохона Курбонова.
16 августа суд также продлил арест до 22 ноября четверым предполагаемым участникам нападения на «Крокус» – Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Все упомянутые фигуранты уголовного дела внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.