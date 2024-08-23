Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода частично признал вину

До этого частично вину признали фигуранты дела Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, отмечает агентство. Известно, что Юсуфзода предоставлял финансирование для подготовки теракта. В чем именно обвиняются Лутфуллои и Шарипзоды, не уточнялось. 19 августа суд продлил их арест до 22 ноября. Вместе с ними в СИЗО оставили Джумохона Курбонова.