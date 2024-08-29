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«Коммерсантъ» узнал о планах запустить реестр для трудовых мигрантов с 2025 года

Ведомости

С 2025 г. в России должен заработать реестр контролируемых лиц для трудовых мигрантов. Эта тема обсуждалась на совещании правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, на котором также присутствовали представители МВД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием дискуссии.

Речь идет о создании базы данных о мигрантах, чьи документы истекли или были аннулированы, и которые совершили административные правонарушения и теперь подлежат высылке. Минцифры готово создать для этого необходимую IT-инфраструктуру, но ведомство еще не видело документов с параметрами, отметил замглавы Минцифры Олег Качанов. 

По данным МВД, сейчас в России находятся нелегально около 630 000 мигрантов. В ведомстве предложили не вносить в реестр сразу всех, поскольку «этого не выдержит никакая IT-инфраструктура». Для начала «было бы разумнее» провести амнистию для тех мигрантов, которые совершили «относительно легкие правонарушения», добавили там. Руководитель службы контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков допустил, что эту инициативу могла бы поддержать ФСБ.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России нового миграционного режима высылки. Госдума приняла инициативу 23 июля. Режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Принятый закон предполагает создание реестра контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.

Кроме того, был утвержден закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за некоторые правонарушения без решения суда. Инициатива также предусматривает введение реестра контролируемых лиц. До принятия закона высылать из страны мигрантов могли только суд и погранслужба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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