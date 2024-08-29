«Коммерсантъ» узнал о планах запустить реестр для трудовых мигрантов с 2025 года

По данным МВД, сейчас в России находятся нелегально около 630 000 мигрантов. В ведомстве предложили не вносить в реестр сразу всех, поскольку «этого не выдержит никакая IT-инфраструктура». Для начала «было бы разумнее» провести амнистию для тех мигрантов, которые совершили «относительно легкие правонарушения», добавили там. Руководитель службы контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков допустил, что эту инициативу могла бы поддержать ФСБ.