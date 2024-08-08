Президент подписал закон о праве полиции выдворять иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве МВД выдворять иностранцев, следует из документа, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.
Поправки устанавливают дополнительные полномочия органов внутренних дел по принятию решений об административном выдворении и иных процессуальных решений. Нововведения обеспечат контроль за сроками нахождения в России иностранцев и их своевременный выезд.
Кроме того, инициативой предусматривается введение реестра контролируемых лиц с установлением их правового статуса и применением к ним мер федерального государственного контроля.
Законом вносятся изменения в Кодекс об административных нарушениях РФ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце апреля, принят 23 июля. Инициатива была одобрена Советом Федерации 2 августа.
До принятия закона такими полномочиями обладали суд и погранслужба.