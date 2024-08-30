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Семью экс-замминистра Минобороны Попова допросили по делу о хищениях

Ведомости

Военные следователи допросили жену и двух сыновей бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова по делу о хищениях при эксплуатации парка «Патриот». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следователи допросили Ларису Попову и двух его сыновей: Валентина и Романа», – сказал собеседник агентства.

Процессуальный статус членов семьи генерала не уточняется. ТАСС отмечает, что старший сын Попова – Роман – некоторое время занимался торговлей военной амуницией.

Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин заявил агентству, что не в курсе о следственных действиях с родными своего подзащитного.

Военный суд в Москве арестовал Попова 29 августа на заседании в закрытом режиме, он помещен в следственный изолятор №2 по Москве («Бутырка») на два месяца. СКР сообщал, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, в период 2021–2024 гг. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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