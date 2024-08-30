Семью экс-замминистра Минобороны Попова допросили по делу о хищениях
Военные следователи допросили жену и двух сыновей бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова по делу о хищениях при эксплуатации парка «Патриот». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Следователи допросили Ларису Попову и двух его сыновей: Валентина и Романа», – сказал собеседник агентства.
Процессуальный статус членов семьи генерала не уточняется. ТАСС отмечает, что старший сын Попова – Роман – некоторое время занимался торговлей военной амуницией.
Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин заявил агентству, что не в курсе о следственных действиях с родными своего подзащитного.
Военный суд в Москве арестовал Попова 29 августа на заседании в закрытом режиме, он помещен в следственный изолятор №2 по Москве («Бутырка») на два месяца. СКР сообщал, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
По версии следствия, в период 2021–2024 гг. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.