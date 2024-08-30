Семью экс-замминистра Минобороны Попова допросили по делу о хищениях

Военный суд в Москве арестовал Попова 29 августа на заседании в закрытом режиме, он помещен в следственный изолятор №2 по Москве («Бутырка») на два месяца. СКР сообщал, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.