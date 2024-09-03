Суд продлил арест французу Винатье до 21 февраля
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест гражданину Франции, советнику швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорану Винатье (признан иноагентом в России) до 21 февраля. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Винатье до 21 февраля 2025 г.», – объявила судья.
15 августа СК завершил расследование уголовного дела в отношении Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
По информации следствия, Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. В ходе допроса Винатье признал вину.
О задержании Винатье стало известно 6 июня, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. 21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов. В конце июля суд продлил его арест до 5 сентября. В ФСБ России сообщали, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.