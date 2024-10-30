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АНО «Диалог» будет судиться с ФБР из-за обвинений в распространении фейков

Ведомости

АНО «Диалог» категорически отрицает обвинения США в распространении недостоверных сведений компании и будет отстаивать свою честь в американском суде, об этом говорится в пресс-релизе организации.

4 сентября ФБР, министерство юстиции и министерство финансов США обвинили АНО «Диалог» в распространении фейков, ссылаясь на показания агента ФБР.

«Между тем «Диалог» является главным в России оператором по противодействию фейкам, который никогда не участвовал в распространении недостоверной информации», – подчеркнули в АНО.

Глава организации Владимир Табак отметил, что «Диалог» не собирался заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет его пересмотреть свои планы.

«И первым фейком, который мы опровергнем на международном уровне, будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», – сказал гендиректор.

28 октября «Ведомости» писали о введении Великобританией санкций в отношении компании АНО «Диалог». Под ограничения также попали ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования. Из физлиц список пополнили гендиректор «Структуры» Николай Тупикин, политологи Илья Гамбашидзе и Андрей Перла. Согласно порядку введения санкций, активы компаний и физических лиц в государстве будут заморожены. Физлицам, которые оказались в списке ограничений, запрещен въезд на территорию страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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