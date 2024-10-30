АНО «Диалог» будет судиться с ФБР из-за обвинений в распространении фейков
АНО «Диалог» категорически отрицает обвинения США в распространении недостоверных сведений компании и будет отстаивать свою честь в американском суде, об этом говорится в пресс-релизе организации.
4 сентября ФБР, министерство юстиции и министерство финансов США обвинили АНО «Диалог» в распространении фейков, ссылаясь на показания агента ФБР.
«Между тем «Диалог» является главным в России оператором по противодействию фейкам, который никогда не участвовал в распространении недостоверной информации», – подчеркнули в АНО.
Глава организации Владимир Табак отметил, что «Диалог» не собирался заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет его пересмотреть свои планы.
«И первым фейком, который мы опровергнем на международном уровне, будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», – сказал гендиректор.
28 октября «Ведомости» писали о введении Великобританией санкций в отношении компании АНО «Диалог». Под ограничения также попали ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования. Из физлиц список пополнили гендиректор «Структуры» Николай Тупикин, политологи Илья Гамбашидзе и Андрей Перла. Согласно порядку введения санкций, активы компаний и физических лиц в государстве будут заморожены. Физлицам, которые оказались в списке ограничений, запрещен въезд на территорию страны.