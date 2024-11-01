Прокуратура подтвердила задержание граждан Франции и ФРГ на Байконуре
Правоохранители задержали граждан Франции и Германии за нахождение на космодроме Байконур без соответствующего разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области Казахстана.
«Сотрудниками полиции МВД РФ по комплексу Байконур были задержаны гражданин Франции Гуйено Аксель Оливие Робер и гражданин Германии Лоренц Юлиян Карл Юрген, которые находились на территории космодрома Байконур», – уточнили в ведомстве.
1 ноября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил о задержании вблизи Байконура двух граждан Франции и Германии после попытки сделать фотографию ракеты-носителя.
11 июля «РИА Новости» писало о задержании троих европейских туристов при попытке попасть на Байконур. Собеседник агентства уточнил, что 26-й гарнизонный военный суд назначил им административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса.