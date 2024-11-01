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Прокуратура подтвердила задержание граждан Франции и ФРГ на Байконуре

Ведомости

Правоохранители задержали граждан Франции и Германии за нахождение на космодроме Байконур без соответствующего разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области Казахстана.

«Сотрудниками полиции МВД РФ по комплексу Байконур были задержаны гражданин Франции Гуйено Аксель Оливие Робер и гражданин Германии Лоренц Юлиян Карл Юрген, которые находились на территории космодрома Байконур», – уточнили в ведомстве.

1 ноября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил о задержании вблизи Байконура двух граждан Франции и Германии после попытки сделать фотографию ракеты-носителя.

11 июля «РИА Новости» писало о задержании троих европейских туристов при попытке попасть на Байконур. Собеседник агентства уточнил, что 26-й гарнизонный военный суд назначил им административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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