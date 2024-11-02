Умерла актриса из «Слова пацана» Лидия Ильина
Актриса Лидия Ильина, известная по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Интерны», умерла в возрасте 77 лет. Это следует из информации на сайте «Кино-театр.ру».
По данным портала, актриса скончалась 1 ноября. Telegram-канал Shot пишет, что Ильина боролась с раком крови, также у нее были проблемы с сердцем.
Похороны актрисы планируются на Люберецком кладбище, пишет канал.
Ильина родилась 29 ноября 1946 г. Последние годы актриса исполняла роли в популярных российских сериалах. В частности, она сыграла в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Афера», «Тест на беременность 2», «Ивановы-Ивановы», «Склифосовский», «Интерны».
В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актриса исполнила роль бабушки героя Миши «Ералаша».