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Умерла актриса из «Слова пацана» Лидия Ильина

Ведомости

Актриса Лидия Ильина, известная по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Интерны», умерла в возрасте 77 лет. Это следует из информации на сайте «Кино-театр.ру».

По данным портала, актриса скончалась 1 ноября. Telegram-канал Shot пишет, что Ильина боролась с раком крови, также у нее были проблемы с сердцем.

Похороны актрисы планируются на Люберецком кладбище, пишет канал.

Ильина родилась 29 ноября 1946 г. Последние годы актриса исполняла роли в популярных российских сериалах. В частности, она сыграла в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Афера», «Тест на беременность 2», «Ивановы-Ивановы», «Склифосовский», «Интерны».

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актриса исполнила роль бабушки героя Миши «Ералаша».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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