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По делу Тимура Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей в центре Москвы

Ведомости

По делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова была арестована квартира в центре Москвы, ее рыночная стоимость превышает 500 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные и иные документы.

Арестованная квартира площадью более 300 кв. м расположена в районе Арбат. Кадастровая стоимость объекта составляет около 116 млн руб. По данным агентства, в квартире ранее была зарегистрирована бывшая супруга Иванова, Светлана. На данный момент квартира находится под арестом, что подтверждают данные систем проверки недвижимости.

Ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела было удовлетворено Басманным судом Москвы 26 июня. Номер дела в судебной картотеке совпадает с номером документа, предоставленного в системе проверки недвижимости, и относится к делу экс-замминистра.

24 апреля суд в Москве арестовал Иванова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, но ему было отказано.

По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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