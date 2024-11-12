По делу Тимура Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей в центре Москвы
По делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова была арестована квартира в центре Москвы, ее рыночная стоимость превышает 500 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные и иные документы.
Арестованная квартира площадью более 300 кв. м расположена в районе Арбат. Кадастровая стоимость объекта составляет около 116 млн руб. По данным агентства, в квартире ранее была зарегистрирована бывшая супруга Иванова, Светлана. На данный момент квартира находится под арестом, что подтверждают данные систем проверки недвижимости.
Ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела было удовлетворено Басманным судом Москвы 26 июня. Номер дела в судебной картотеке совпадает с номером документа, предоставленного в системе проверки недвижимости, и относится к делу экс-замминистра.
24 апреля суд в Москве арестовал Иванова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, но ему было отказано.
По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.