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Правительство поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Ведомости

Правительство России без замечаний поддержало законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, предполагается обязать открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами можно будет только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда. 20 ноября законопроект приняли в первом чтении.

17 декабря Госдума рассмотрит поправки к этому законопроекту. Они распространяют обязательство об открытии рублевых спецсчетов на средства, полученные от продажи недвижимости и транспортных средств, а также сдачи их в аренду. Кроме того, на спецсчет будут начисляться доходы от процентов по вкладам и долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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