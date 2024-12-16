Правительство поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, предполагается обязать открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами можно будет только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда. 20 ноября законопроект приняли в первом чтении.