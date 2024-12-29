Правительство выделило 5,3 млрд рублей пострадавшим от паводка в Оренбуржье
Правительство направит более 5,3 млрд руб. из резервного фонда на социальную поддержку жителей Оренбургской области, пострадавших от паводка в регионе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выделение средств было одобрено в ходе заседания 27 декабря. Федеральное финансирование покроет затраты регионального бюджета на предоставление мер соцподдержки гражданам, чье жилье было повреждено из‑за чрезвычайной ситуации. Речь идет о выплатах на проведение капитального ремонта поврежденного жилья. Средства направят Оренбуржью в виде межбюджетного трансферта.
18 декабря правительство Оренбургской области сообщило, что пострадавшие от паводка жители региона смогут подать заявку на получение компенсации до 1 апреля 2025 г. Согласно предыдущему решению властей, продление действовало только для льготников.
Выплаты на капитальный ремонт и за утраченное жилье получили более 22 300 граждан. Общая сумма компенсаций достигла почти 17 млрд руб., из которых 8,95 млрд руб. составили средства из федерального бюджета. Еще 19 700 оренбуржцев получили выплаты на проведение капитального ремонта жилья. Сумма составила 12,2 млрд руб.
Весной текущего года паводок накрыл 39 регионов России. Наиболее сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение – в регионе оказались затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков.