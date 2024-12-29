Правительство выделило 5,3 млрд рублей пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Выплаты на капитальный ремонт и за утраченное жилье получили более 22 300 граждан. Общая сумма компенсаций достигла почти 17 млрд руб., из которых 8,95 млрд руб. составили средства из федерального бюджета. Еще 19 700 оренбуржцев получили выплаты на проведение капитального ремонта жилья. Сумма составила 12,2 млрд руб.