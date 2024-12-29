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Правительство выделило 5,3 млрд рублей пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Ведомости

Правительство направит более 5,3 млрд руб. из резервного фонда на социальную поддержку жителей Оренбургской области, пострадавших от паводка в регионе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выделение средств было одобрено в ходе заседания 27 декабря. Федеральное финансирование покроет затраты регионального бюджета на предоставление мер соцподдержки гражданам, чье жилье было повреждено из‑за чрезвычайной ситуации. Речь идет о выплатах на проведение капитального ремонта поврежденного жилья. Средства направят Оренбуржью в виде межбюджетного трансферта.

18 декабря правительство Оренбургской области сообщило, что пострадавшие от паводка жители региона смогут подать заявку на получение компенсации до 1 апреля 2025 г. Согласно предыдущему решению властей, продление действовало только для льготников.

Выплаты на капитальный ремонт и за утраченное жилье получили более 22 300 граждан. Общая сумма компенсаций достигла почти 17 млрд руб., из которых 8,95 млрд руб. составили средства из федерального бюджета. Еще 19 700 оренбуржцев получили выплаты на проведение капитального ремонта жилья. Сумма составила 12,2 млрд руб.

Весной текущего года паводок накрыл 39 регионов России. Наиболее сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение – в регионе оказались затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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