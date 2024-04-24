В Оренбургской области сохраняется сложная ситуация из-за паводков

В Оренбургской области сохраняется сложная ситуация из-за паводковВладимир Путин заявил, что уровень воды снижается очень медленно
Президент России Владимир Путин проводит совещание по устранению ущерба от наводнения. Он отметил, что в Оренбургской области сохраняется сложная ситуация, сил и средств для ликвидации паводков привлечено достаточно.
Путин потребовал не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков. Он также не исключил, что размер компенсации пострадавшим от природных ЧС в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях будет скорректирован.
«Имею в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, да и другие. Подходы здесь должны быть единые и справедливые – вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов», – сказал он.
Президент поручил федеральным, региональным и местным властям «продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты, реагировать на каждую жалобу и обращение граждан».
Путина удивил низкий процент обработанных заявок от пострадавших.
«В Оренбургской области принято более 400 000 заявлений от пострадавших граждан на оказание финансовой помощи. А выдано 46 000, чуть больше 10% <...> Чего так мало-то?» – поинтересовался он.
Президент также поделился мнением по поводу возмещения расходов и благодарности властям регионов.
«Всех наградим, всех отметим, но сначала нужно работу сделать, довести ее до конца. Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять», – сказал он.
Глава МЧС России Александр Куренков во время совещания заявил, что волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область. Общая сумма выплат пострадавшим от паводка в регионе превысила 1 млрд руб. МЧС планирует завершить все оперативные действия в пострадавших от половодья регионах к майским праздникам.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил, что все системы жизнеобеспечения Оренбургской области функционируют в штатном режиме, кроме тех территорий, которые остаются подтопленными. Еще 51 000 заявок на получение помощи будут удовлетворены в ближайшие дни. Гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась, уровни рек снижаются. Восстановлено энергоснабжение свыше 74% абонентов и газоснабжение более 57% потребителей в регионе. Общий ущерб в регионе превышает 40 млрд руб.
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Уровень воды в Урале остается крайне высоким. Орск, первым столкнувшийся со стихией, постепенно возвращается к нормальной жизни.
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Но самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение.