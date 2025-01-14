Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 7,9% за неделю
Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 6 по 12 января составил 6,42 на 100 000 населения, увеличившись на 7,9%. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рост заболеваемости фиксируется в 60 российских регионах, в частности в 22 субъектах более, чем в среднем по стране. Число госпитализаций составило 1068 человек. Рост госпитализаций произошел в 33 субъектах, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по РФ. Выздоровели 14 272 человека, что на 8% меньше, чем на предыдущей неделе.
7 января Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 60,7%. За первую неделю 2025 г. было зарегистрировано 8700 случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле ведомства.
23 декабря 2024 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19. В начале декабря конгресс США обвинил Китай в распространении коронавируса. Там указали, что он, «скорее всего», просочился из китайской лаборатории в городе Ухань, где исследователи работали с вирусом.