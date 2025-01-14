Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 7,9% за неделю

Рост заболеваемости фиксируется в 60 российских регионах, в частности в 22 субъектах более, чем в среднем по стране. Число госпитализаций составило 1068 человек. Рост госпитализаций произошел в 33 субъектах, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по РФ. Выздоровели 14 272 человека, что на 8% меньше, чем на предыдущей неделе.