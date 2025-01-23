В Оренбуржье восстановили инженерную инфраструктуру после паводка
В Оренбургской области восстановили инженерную инфраструктуру на территориях, которые пострадали от паводка. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«Инженерная инфраструктура во всех пострадавших территориях области восстановлена. Отопительный сезон в регионе начался в строгом соответствии с регламентом и проходит в штатном режиме», – уточнил Паслер.
29 декабря 2024 г. правительство выделило более 5,3 млрд руб. из резервного фонда на социальную поддержку жителей Оренбургской области, пострадавших от паводка. Федеральное финансирование покроет затраты областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки жителям, жилье которых было повреждено в результате чрезвычайной ситуации.
18 декабря правительство Оренбургской области сообщило, что пострадавшие от паводка жители смогут подать заявку на получение компенсации до 1 апреля 2025 г. Ранее продление действовало только для льготников.
Весной прошлого года паводок накрыл 39 российских регионов. Самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение – в регионе были затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков.