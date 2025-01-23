В Оренбуржье восстановили инженерную инфраструктуру после паводка

Весной прошлого года паводок накрыл 39 российских регионов. Самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение – в регионе были затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков.