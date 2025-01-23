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В Оренбуржье восстановили инженерную инфраструктуру после паводка

Ведомости

В Оренбургской области восстановили инженерную инфраструктуру на территориях, которые пострадали от паводка. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Инженерная инфраструктура во всех пострадавших территориях области восстановлена. Отопительный сезон в регионе начался в строгом соответствии с регламентом и проходит в штатном режиме», – уточнил Паслер.

29 декабря 2024 г. правительство выделило более 5,3 млрд руб. из резервного фонда на социальную поддержку жителей Оренбургской области, пострадавших от паводка. Федеральное финансирование покроет затраты областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки жителям, жилье которых было повреждено в результате чрезвычайной ситуации.

18 декабря правительство Оренбургской области сообщило, что пострадавшие от паводка жители смогут подать заявку на получение компенсации до 1 апреля 2025 г. Ранее продление действовало только для льготников.

Весной прошлого года паводок накрыл 39 российских регионов. Самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение – в регионе были затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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