Вице-премьер Савельев: откачка мазута из «Волгонефти-239» почти завершена
Из танкера «Волгонефть-239», севшего на мель, осталось откачать 300 т мазута, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Во время выступления Савельев напомнил, что всего в четырех танках кормовой части «Волгонефть-239» находилось около 1400 т мазута. На утро 23 января специалистам удалось откачать свыше 1100 т, то есть осталось примерно 300 т. После откачки мазут вывозили бетоновозами, перегружали в цистерны и доставляли железнодорожным транспортом в места утилизации.
Савельев отметил, что завершение откачки мазута планируется к концу следующей недели. Сейчас основные очаги выбросов нефтепродуктов устранены, новые не зафиксированы.
В ходе совещания Путина с членами правительства министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что полностью восстановить пострадавшие от выбросов мазута анапские пляжи планируется к высокому курортному сезону 2026 г. Власти Краснодарского края уже начали готовить проектно-сметную документацию для поэтапного восстановления побережья. Также планируется предусмотреть инженерную защиту пляжей, чтобы их не «смывало обратно в море».
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе при затоплении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошел разлив нефтепродуктов, который привел к экологической катастрофе. В областях, затронутых нефтепродуктами, 26 декабря объявлен федеральный режим ЧС.