Вице-премьер Савельев: откачка мазута из «Волгонефти-239» почти завершена

Во время выступления Савельев напомнил, что всего в четырех танках кормовой части «Волгонефть-239» находилось около 1400 т мазута. На утро 23 января специалистам удалось откачать свыше 1100 т, то есть осталось примерно 300 т. После откачки мазут вывозили бетоновозами, перегружали в цистерны и доставляли железнодорожным транспортом в места утилизации.