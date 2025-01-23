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Вице-премьер Савельев: откачка мазута из «Волгонефти-239» почти завершена

Ведомости

Из танкера «Волгонефть-239», севшего на мель, осталось откачать 300 т мазута, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Во время выступления Савельев напомнил, что всего в четырех танках кормовой части «Волгонефть-239» находилось около 1400 т мазута. На утро 23 января специалистам удалось откачать свыше 1100 т, то есть осталось примерно 300 т. После откачки мазут вывозили бетоновозами, перегружали в цистерны и доставляли железнодорожным транспортом в места утилизации.

Савельев отметил, что завершение откачки мазута планируется к концу следующей недели. Сейчас основные очаги выбросов нефтепродуктов устранены, новые не зафиксированы.

В ходе совещания Путина с членами правительства министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что полностью восстановить пострадавшие от выбросов мазута анапские пляжи планируется к высокому курортному сезону 2026 г. Власти Краснодарского края уже начали готовить проектно-сметную документацию для поэтапного восстановления побережья. Также планируется предусмотреть инженерную защиту пляжей, чтобы их не «смывало обратно в море». 

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе при затоплении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошел разлив нефтепродуктов, который привел к экологической катастрофе. В областях, затронутых нефтепродуктами, 26 декабря объявлен федеральный режим ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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