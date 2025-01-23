Козлов: три затонувшие части танкеров поднимут или откачают из них мазут

На совещании Путина с кабмином 23 января стало известно, что вокруг кормы танкера «Волгонефть-239» возведено защитное гидротехническое сооружение. К ней проложена подъездная дорога для удаления мазута. Всего в танках кормовой части находилось 1400 т мазута, на сегодня откачано уже свыше 1100 т. Завершить откачку из кормы планируется на следующей неделе. Далее будет проведен демонтаж судна и его транспортировка к месту утилизации.