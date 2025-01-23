Козлов: три затонувшие части танкеров поднимут или откачают из них мазут
Три затонувшие части танкеров в Керченском проливе будут либо поднимать, либо откачивать из них мазут. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Известно о случаях гибели морских животных и птиц.
На совещании Путина с кабмином 23 января стало известно, что вокруг кормы танкера «Волгонефть-239» возведено защитное гидротехническое сооружение. К ней проложена подъездная дорога для удаления мазута. Всего в танках кормовой части находилось 1400 т мазута, на сегодня откачано уже свыше 1100 т. Завершить откачку из кормы планируется на следующей неделе. Далее будет проведен демонтаж судна и его транспортировка к месту утилизации.
Разрабатывается также проект подъема затонувших частей танкеров – носовой части «Волгонефти-239», а также носовой и кормовой частей «Волгонефти-212». Этот вопрос находится на контроле главы Минтранса Романа Старовойта.
По словам Козлова, Росприроднадзор рассчитает в течение около трех месяцев ущерб природе от разлива мазута и выставит его в суде виновникам загрязнения. Правительство выделит 1,5 млрд руб. Краснодарскому краю на возмещение расходов по ликвидации последствий аварии, добавил министр.
В январе научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян назвал разлив мазута в Керченском проливе самой серьезной экологической катастрофой в XXI в., писал «Коммерсантъ». По его словам, вывоз минимум 200 000–500 000 т загрязненного грунта приведет к изменению берега: уже есть места, где море наступило на сушу на 30–50 м.