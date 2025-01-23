Ввоз в Россию из ЕС продукции животноводства в личных целях попал под запрет
Запрет на ввоз животноводческой продукции из Евросоюза (ЕС), установленный с 20 января, распространяется и на продукцию, перевозимую гражданами в личных целях, например, хамона и сыров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.
«Запрет касается колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства, даже если продукция ввезена через третьи страны. Запрет также касается частного некоммерческого ввоза гражданами в личных целях», – говорится в сообщении.
17 января Россельхознадзор уведомил о введении запрета на ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура. Ограничение начало действовать с 20 января. Запрет был установлен на фоне заявления Германии о том, что на ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов, был зарегистрирован первый за 37 лет случай заболевания ящура.
Портал Tourdom 23 января сообщил со ссылкой на российских туристов, что у прибывающих из стран ЕС на таможне изымают колбасы, ветчину, хамон, сыры и прочую продукцию животноводства – как мясную, так и молочную. По словам одной из путешественниц, проверке подвергалась не только ручная кладь, но и багаж.