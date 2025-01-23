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Ввоз в Россию из ЕС продукции животноводства в личных целях попал под запрет

Ведомости

Запрет на ввоз животноводческой продукции из Евросоюза (ЕС), установленный с 20 января, распространяется и на продукцию, перевозимую гражданами в личных целях, например, хамона и сыров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

«Запрет касается колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства, даже если продукция ввезена через третьи страны. Запрет также касается частного некоммерческого ввоза гражданами в личных целях», – говорится в сообщении.

17 января Россельхознадзор уведомил о введении запрета на ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура. Ограничение начало действовать с 20 января. Запрет был установлен на фоне заявления Германии о том, что на ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов, был зарегистрирован первый за 37 лет случай заболевания ящура.

Портал Tourdom 23 января сообщил со ссылкой на российских туристов, что у прибывающих из стран ЕС на таможне изымают колбасы, ветчину, хамон, сыры и прочую продукцию животноводства – как мясную, так и молочную. По словам одной из путешественниц, проверке подвергалась не только ручная кладь, но и багаж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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