Ввоз в Россию из ЕС продукции животноводства в личных целях попал под запрет

17 января Россельхознадзор уведомил о введении запрета на ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура. Ограничение начало действовать с 20 января. Запрет был установлен на фоне заявления Германии о том, что на ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов, был зарегистрирован первый за 37 лет случай заболевания ящура.