В Мьянме спасатели МЧС обследовали более 77 000 кв. метров в поисках людей
За все время проводимых работ после мощного землетрясения в Мьянме спасатели МЧС России обследовали более 77 000 кв. м территории в поисках людей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В сообщении уточняется, что за прошедшие сутки было обследовано более 15 500 кв. м 10-ти разрушенных объектов. Всего проверены завалы 35-ти разрушенных объектов.
Врачи мобильного госпиталя оказали помощь 22 пострадавшим. В основном к ним обращались люди с травмами и ранениями, которые получили во время землетрясения, а также с обострением хронических заболеваний. На месте происшествия российские доктора также проводят консультации и дообследования.
28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. По разным сведениям, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр находился примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем случилось второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло Таиланд – в Бангкоке рухнул строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки пропали без вести.
3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что из-под завалов в Мандалае, предположительно, извлекли тело россиянина. По данным агентства, погибший был учителем. С ним был найден паспорт. «Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», – сказал собеседник ТАСС.