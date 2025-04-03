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В Мьянме спасатели МЧС обследовали более 77 000 кв. метров в поисках людей

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За все время проводимых работ после мощного землетрясения в Мьянме спасатели МЧС России обследовали более 77 000 кв. м территории в поисках людей, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении уточняется, что за прошедшие сутки было обследовано более 15 500 кв. м 10-ти разрушенных объектов. Всего проверены завалы 35-ти разрушенных объектов.

Врачи мобильного госпиталя оказали помощь 22 пострадавшим. В основном к ним обращались люди с травмами и ранениями, которые получили во время землетрясения, а также с обострением хронических заболеваний. На месте происшествия российские доктора также проводят консультации и дообследования.

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. По разным сведениям, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр находился примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем случилось второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло Таиланд – в Бангкоке рухнул строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки пропали без вести.

По данным на 2 апреля, в результате землетрясения в Мьянме погибли 3000 человек. 1 апреля в страну прибыли два борта МЧС России, к ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли 264 российских спасателей.

3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что из-под завалов в Мандалае, предположительно, извлекли тело россиянина. По данным агентства, погибший был учителем. С ним был найден паспорт. «Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», – сказал собеседник ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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