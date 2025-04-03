В Мьянме спасатели МЧС обследовали более 77 000 кв. метров в поисках людей

Врачи мобильного госпиталя оказали помощь 22 пострадавшим. В основном к ним обращались люди с травмами и ранениями, которые получили во время землетрясения, а также с обострением хронических заболеваний. На месте происшествия российские доктора также проводят консультации и дообследования.