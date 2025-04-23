Против Apple возбуждено дело о пропаганде нетрадиционных отношений
В отношении Apple Distribution International Ltd возбуждено дело о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), следует из картотеки Таганского районного суда Москвы.
В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении компании по ч. 3 ст. ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда в интернете нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Для юридических лиц санкция по этой статье предусматривает штраф от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Дата судебного заседания по делу еще не назначена.
В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста России о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в РФ.
6 января 2025 г. в Судебном департаменте при Верховном суде России сообщили, что по итогам 2023 г. и первого полугодия 2024 г. российские суды назначили 188 штрафов почти на 30 млн руб. за пропаганду ЛГБТ. В 2023 г. к ответственности привлекли 66 физических, 26 должностных и 14 юридических лиц, а за первую половину прошлого года – 59 физических, 18 должностных и 13 юридических лиц.