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/ Общество

Против Apple возбуждено дело о пропаганде нетрадиционных отношений

Ведомости

В отношении Apple Distribution International Ltd возбуждено дело о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), следует из картотеки Таганского районного суда Москвы.

В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении компании по ч. 3 ст. ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда в интернете нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Для юридических лиц санкция по этой статье предусматривает штраф от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Дата судебного заседания по делу еще не назначена.

В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста России о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в РФ.

6 января 2025 г. в Судебном департаменте при Верховном суде России сообщили, что по итогам 2023 г. и первого полугодия 2024 г. российские суды назначили 188 штрафов почти на 30 млн руб. за пропаганду ЛГБТ. В 2023 г. к ответственности привлекли 66 физических, 26 должностных и 14 юридических лиц, а за первую половину прошлого года – 59 физических, 18 должностных и 13 юридических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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