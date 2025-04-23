Против Apple возбуждено дело о пропаганде нетрадиционных отношений

6 января 2025 г. в Судебном департаменте при Верховном суде России сообщили, что по итогам 2023 г. и первого полугодия 2024 г. российские суды назначили 188 штрафов почти на 30 млн руб. за пропаганду ЛГБТ. В 2023 г. к ответственности привлекли 66 физических, 26 должностных и 14 юридических лиц, а за первую половину прошлого года – 59 физических, 18 должностных и 13 юридических лиц.