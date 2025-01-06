Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В России за 1,5 года за пропаганду ЛГБТ вынесли штрафов почти на 30 млн рублей

Ведомости

Суды в России по итогам 2023 г. и первого полугодия 2024 г. назначили 188 штрафов на почти на 30 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили ТАСС в Судебном департаменте при Верховном суде РФ.

По ст 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола), 6.21.1 (пропаганда педофилии) и 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) суды за 2023 г. и первую половину 2024 г. назначили 188 штрафов. Их общая сумма достигла почти 30 млн руб., из которых взыскали или добровольно уплатили 16,4 млн руб. В 2023 г. к ответственности привлекли 66 физических, 26 должностных и 14 юридических лиц, а за первую половину прошлого года – 59 физических, 18 должностных и 13 юридических лиц. Среди виновных были 12 иностранных граждан, их депортировали из России, а семерым из них предварительно назначили административный арест на 15 суток.

Иностранным агентам по итогам 2023 г. и первого полугодия 2024 г. назначили 620 штрафов по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) на общую сумму 25,8 млн руб. За указанный период к ответственности привлекли 471 физических, 70 юридических и 67 должностных лиц организаций.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста 5 декабря 2022 г. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности на территории России.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных