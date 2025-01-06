В России за 1,5 года за пропаганду ЛГБТ вынесли штрафов почти на 30 млн рублей

По ст 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола), 6.21.1 (пропаганда педофилии) и 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) суды за 2023 г. и первую половину 2024 г. назначили 188 штрафов. Их общая сумма достигла почти 30 млн руб., из которых взыскали или добровольно уплатили 16,4 млн руб. В 2023 г. к ответственности привлекли 66 физических, 26 должностных и 14 юридических лиц, а за первую половину прошлого года – 59 физических, 18 должностных и 13 юридических лиц. Среди виновных были 12 иностранных граждан, их депортировали из России, а семерым из них предварительно назначили административный арест на 15 суток.