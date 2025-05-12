В Казахстане не раскрыли данные досудебного расследования авиакатастрофы у Актау
Информация досудебного расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау не подлежат разглашению. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру Казахстана.
Ведомство сослалось на ст. 201 УПК республики.
«В настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела», – подчеркнули в прокуратуре.
В феврале вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщал, что окончательный отчет по расследованию крушения самолета AZAL в казахстанском Актау будет представлен до декабря 2025 г.
Самолет AZAL рейса Баку – Грозный упал около Актау 25 декабря 2024 г. На его борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о внешнем воздействии на лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России. По его словам, это привело к полной потере управления.
4 февраля был обнародован предварительный отчет по расследованию крушения. Согласно документу, при выполнении рейса был зафиксирован звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Далее фиксируется повторный звуковой удар.