В Казахстане не раскрыли данные досудебного расследования авиакатастрофы у Актау

Самолет AZAL рейса Баку – Грозный упал около Актау 25 декабря 2024 г. На его борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о внешнем воздействии на лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России. По его словам, это привело к полной потере управления.