Экс-глава УГИБДД по Ставрополью Сафонов получил 20 лет колонии
Бывший начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества и получение взяток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).
Согласно приговору, экс-глава УГИБДД лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 12 лет, ограничен в свободе на год и лишен специального звания полковника полиции.
В доход государства конфисковано имущество Сафонова на сумму 21,8 млн руб., что соответствует размеру полученных им взяток. На остальное имущество осужденного наложен арест до исполнения приговора в части штрафа и конфискации.
На протяжении всего судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сафонов был задержан в июле 2021 г. Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за обнаруженного у него особняка с золотой сантехникой, а также других дорогостоящих объектов недвижимости. Генпрокуратура сообщала, что экс-правоохранитель оформлял имущество на свою мать, бывшую супругу, тещу, а также на свою гражданскую жену.
Согласно материалам следствия, его близкие приобрели имущество, стоимость которого значительно превышала их официальные доходы. В частности, они стали владельцами 22 объектов недвижимости и шести иномарок общей стоимостью не менее 83 млн руб. При этом участки, дома и квартиры оценивались по кадастровой стоимости, которая существенно ниже рыночной.
В Генпрокуратуре подчеркивали, что семья Сафонова не могла позволить себе такие покупки на законные доходы. Общий доход семьи с 2008 по 2021 г. составил всего 18 млн руб. – сумму, которой даже не хватило бы на приобретение автомобилей. Ведомство полагает, что Сафонов использовал родственников и других лиц для оформления недвижимости и транспортных средств, пытаясь скрыть их криминальное происхождение.