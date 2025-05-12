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Экс-глава УГИБДД по Ставрополью Сафонов получил 20 лет колонии

Ведомости

Бывший начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества и получение взяток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).

Согласно приговору, экс-глава УГИБДД лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 12 лет, ограничен в свободе на год и лишен специального звания полковника полиции.

В доход государства конфисковано имущество Сафонова на сумму 21,8 млн руб., что соответствует размеру полученных им взяток. На остальное имущество осужденного наложен арест до исполнения приговора в части штрафа и конфискации.

На протяжении всего судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сафонов был задержан в июле 2021 г. Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за обнаруженного у него особняка с золотой сантехникой, а также других дорогостоящих объектов недвижимости. Генпрокуратура сообщала, что экс-правоохранитель оформлял имущество на свою мать, бывшую супругу, тещу, а также на свою гражданскую жену.

Согласно материалам следствия, его близкие приобрели имущество, стоимость которого значительно превышала их официальные доходы. В частности, они стали владельцами 22 объектов недвижимости и шести иномарок общей стоимостью не менее 83 млн руб. При этом участки, дома и квартиры оценивались по кадастровой стоимости, которая существенно ниже рыночной.

В Генпрокуратуре подчеркивали, что семья Сафонова не могла позволить себе такие покупки на законные доходы. Общий доход семьи с 2008 по 2021 г. составил всего 18 млн руб. – сумму, которой даже не хватило бы на приобретение автомобилей. Ведомство полагает, что Сафонов использовал родственников и других лиц для оформления недвижимости и транспортных средств, пытаясь скрыть их криминальное происхождение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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