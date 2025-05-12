Экс-глава УГИБДД по Ставрополью Сафонов получил 20 лет колонии

В Генпрокуратуре подчеркивали, что семья Сафонова не могла позволить себе такие покупки на законные доходы. Общий доход семьи с 2008 по 2021 г. составил всего 18 млн руб. – сумму, которой даже не хватило бы на приобретение автомобилей. Ведомство полагает, что Сафонов использовал родственников и других лиц для оформления недвижимости и транспортных средств, пытаясь скрыть их криминальное происхождение.