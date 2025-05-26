Константин Курганский назначен директором музея-заповедника «Прохоровское поле»
Директором музея-заповедника «Прохоровское поле» назначен Константин Курганский. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Вместе с новым руководителем музей продолжит реализовывать крупные проекты, которые рассказывают посетителям о крупнейшем танковом сражении в истории, о мужестве и доблести защитников Родины», – написала она в Telegram.
Курганский является выпускником Белгородского государственного института искусств и культуры. Прежде работал министром культуры Белгородской области, работал в администрации губернатора региона и возглавлял управление культуры области.
7 апреля Курганский покинул должность министра культуры Белгородской области в связи с переходом в федеральные структуры. Исполняющим обязанности министра культуры назначили Максима Шапошникова, до этого руководившего Белгородским государственным центром народного творчества.
Музей-заповедник «Прохоровское поле» находится в Белгородской области. В районе Прохоровского поля 12 июля 1943 г. произошло одно из крупнейших за всю историю танковых сражений. Согласно информации на сайте, на выставочной площадке у подножия Звонницы представлена бронетанковая техника и артиллерийское вооружение Красной армии периода Великой Отечественной войны, 25 памятных знаков и объектов.