Константин Курганский назначен директором музея-заповедника «Прохоровское поле»

Музей-заповедник «Прохоровское поле» находится в Белгородской области. В районе Прохоровского поля 12 июля 1943 г. произошло одно из крупнейших за всю историю танковых сражений. Согласно информации на сайте, на выставочной площадке у подножия Звонницы представлена бронетанковая техника и артиллерийское вооружение Красной армии периода Великой Отечественной войны, 25 памятных знаков и объектов.