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Константин Курганский назначен директором музея-заповедника «Прохоровское поле»

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Директором музея-заповедника «Прохоровское поле» назначен Константин Курганский. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Вместе с новым руководителем музей продолжит реализовывать крупные проекты, которые рассказывают посетителям о крупнейшем танковом сражении в истории, о мужестве и доблести защитников Родины», – написала она в Telegram.

Курганский является выпускником Белгородского государственного института искусств и культуры. Прежде работал министром культуры Белгородской области, работал в администрации губернатора региона и возглавлял управление культуры области.

7 апреля Курганский покинул должность министра культуры Белгородской области в связи с переходом в федеральные структуры. Исполняющим обязанности министра культуры назначили Максима Шапошникова, до этого руководившего Белгородским государственным центром народного творчества.

Музей-заповедник «Прохоровское поле» находится в Белгородской области. В районе Прохоровского поля 12 июля 1943 г. произошло одно из крупнейших за всю историю танковых сражений. Согласно информации на сайте, на выставочной площадке у подножия Звонницы представлена бронетанковая техника и артиллерийское вооружение Красной армии периода Великой Отечественной войны, 25 памятных знаков и объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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