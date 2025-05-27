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Проект о наказании за вождение в лекарственном опьянении принят в первом чтении

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вводит наказание за вождение в состоянии «лекарственного опьянения», т. е. при выявлении в организме водителя ухудшающих внимание и реакцию веществ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Документом вводятся поправки в КоАП, которыми уточняется ответственность за управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов. В Госдуме уточнили, что административная ответственность будет наступать также в случае наличия в организме человека вещества или группы веществ, входящих в состав лекарств, ухудшающих внимание и реакцию. Должна быть также установлена совокупность клинических признаков опьянения, которые возникли после приема препаратов.

Перечень веществ, входящих в состав «опьяняющих» препаратов, определит правительство. Из пояснительной записки следует, что туда могут быть включены анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные средства.

В ноябре Конституционный суд (КС) признал неконституционной норму КоАП, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Поводом для проверки конституционности примечаний к ст. 12.8 КоАП стал запрос Салехардского горсуда Ямало-Ненецкого автономного округа. Тогда суд рассматривал дело водителя, в организме которого после медосвидетельствования были обнаружены лекарственные препараты, оказывающие влияние на психофизические функции. Суд пришел к выводу, что обнаруженные вещества в организме водителя попадают в серую зону (то есть не включены, к примеру, в перечень психотропных и наркотических специальным постановлением правительства), после чего приостановил производство по делу, отправив запрос в КС.

После решения КС МВД России подготовило законопроект о наказании за вождение под воздействием лекарств. Сообщалось, что принятие документа потребует внесения изменений в приказ Минздрава «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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