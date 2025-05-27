Проект о наказании за вождение в лекарственном опьянении принят в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вводит наказание за вождение в состоянии «лекарственного опьянения», т. е. при выявлении в организме водителя ухудшающих внимание и реакцию веществ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Документом вводятся поправки в КоАП, которыми уточняется ответственность за управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов. В Госдуме уточнили, что административная ответственность будет наступать также в случае наличия в организме человека вещества или группы веществ, входящих в состав лекарств, ухудшающих внимание и реакцию. Должна быть также установлена совокупность клинических признаков опьянения, которые возникли после приема препаратов.
Перечень веществ, входящих в состав «опьяняющих» препаратов, определит правительство. Из пояснительной записки следует, что туда могут быть включены анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные средства.
В ноябре Конституционный суд (КС) признал неконституционной норму КоАП, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Поводом для проверки конституционности примечаний к ст. 12.8 КоАП стал запрос Салехардского горсуда Ямало-Ненецкого автономного округа. Тогда суд рассматривал дело водителя, в организме которого после медосвидетельствования были обнаружены лекарственные препараты, оказывающие влияние на психофизические функции. Суд пришел к выводу, что обнаруженные вещества в организме водителя попадают в серую зону (то есть не включены, к примеру, в перечень психотропных и наркотических специальным постановлением правительства), после чего приостановил производство по делу, отправив запрос в КС.
После решения КС МВД России подготовило законопроект о наказании за вождение под воздействием лекарств. Сообщалось, что принятие документа потребует внесения изменений в приказ Минздрава «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)».