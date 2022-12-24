МВД подготовило законопроект о наказании за вождение под воздействием лекарств
МВД подготовило проект закона, которым предлагается ввести ответственность для водителей за управление автомобилем под воздействием лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предполагает внесение изменений в статью 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, МВД предлагает установить запрет на употребление аналогов наркотических средств и психотропных веществ. Согласно поправкам, административная ответственность наступает в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме водителя обнаружились «иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам». За нарушения законопроектом предлагается штрафовать и лишать водителей прав, отмечает РБК.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в приказ Минздрава «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)». Закон в связи с этим вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.
В конце ноября Конституционный суд (КС) признал неконституционной норму КоАП, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Поводом для проверки конституционности примечаний к статье 12.8 КоАП стал запрос Салехардского горсуда Ямало-Ненецкого автономного округа, который обнаружил неопределенность в законе, когда рассматривал дело водителя, в организме которого после медосвидетельствования были обнаружены лекарственные препараты, оказывающие влияние на психофизические функции. Суд пришел к выводу, что обнаруженные вещества в организме водителя попадают в серую зону (то есть не включены, к примеру, в перечень психотропных и наркотических специальным постановлением правительства), после чего приостановил производство по делу, отправив запрос в КС.
КС пришел к выводу о неопределенности критериев установления состояния опьянения, вызываемого употреблением лекарственных препаратов, и указал законодателю исправить выявленный пробел. Согласно выводам КС, управление ТС под воздействием лекарственных препаратов, которые способны ухудшить реакцию водителя, хотя и является противоправным деянием, запрещенным ПДД, но не образует состава административного правонарушения. Действующее законодательство прямо предполагает административную ответственность только за управление ТС водителем, употреблявшим алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества. При этом, пытаясь восполнить выявленный пробел, суды сейчас применяют административные санкции к употребившим лекарства автомобилистам без выяснения конкретных обстоятельств – целей и доз применения препаратов.