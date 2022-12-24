МВД подготовило законопроект о наказании за вождение под воздействием лекарств

В конце ноября Конституционный суд (КС) признал неконституционной норму КоАП, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Поводом для проверки конституционности примечаний к статье 12.8 КоАП стал запрос Салехардского горсуда Ямало-Ненецкого автономного округа, который обнаружил неопределенность в законе, когда рассматривал дело водителя, в организме которого после медосвидетельствования были обнаружены лекарственные препараты, оказывающие влияние на психофизические функции. Суд пришел к выводу, что обнаруженные вещества в организме водителя попадают в серую зону (то есть не включены, к примеру, в перечень психотропных и наркотических специальным постановлением правительства), после чего приостановил производство по делу, отправив запрос в КС.