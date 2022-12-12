ГИБДД не будет наказывать водителей за следы ряда лекарств в организме
Полицейские временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, которое уже направлено в регионы.
Речь идет, в частности, о фенибуте, феназепаме и ряде антидепрессантов. Поводом для такого указания стало решение Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов.
В конце ноября КС признал неконституционной норму Кодекса об административном правонарушении (КоАП), которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев.
Поводом для проверки конституционности примечаний к статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения) стал запрос Салехардского горсуда Ямало-Ненецкого автономного округа, который обнаружил неопределенность в законе, когда рассматривал дело водителя, в организме которого после медосвидетельствования были обнаружены лекарственные препараты, оказывающие влияние на психофизические функции.
Суд пришел к выводу, что обнаруженные вещества в организме водителя попадают в серую зону (то есть не включены, к примеру, в перечень психотропных и наркотических специальным постановлением правительства), после чего приостановил производство по делу, отправив запрос в КС.