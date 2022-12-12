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Общество

ГИБДД не будет наказывать водителей за следы ряда лекарств в организме

Ведомости

Полицейские временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, которое уже направлено в регионы.

Речь идет, в частности, о фенибуте, феназепаме и ряде антидепрессантов. Поводом для такого указания стало решение Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов.

В конце ноября КС признал неконституционной норму Кодекса об административном правонарушении (КоАП), которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев.

Поводом для проверки конституционности примечаний к статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения) стал запрос Салехардского горсуда Ямало-Ненецкого автономного округа, который обнаружил неопределенность в законе, когда рассматривал дело водителя, в организме которого после медосвидетельствования были обнаружены лекарственные препараты, оказывающие влияние на психофизические функции.

Суд пришел к выводу, что обнаруженные вещества в организме водителя попадают в серую зону (то есть не включены, к примеру, в перечень психотропных и наркотических специальным постановлением правительства), после чего приостановил производство по делу, отправив запрос в КС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных