Конституционный суд запретил наказывать водителей за употребление любых лекарств

«С одной стороны, положения закона, если читать буквально, означают, что ответственность может наступать исключительно в случае выявления алкогольного опьянения либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека», – говорит юрист Антон Тимченко. То есть не предполагается ответственность в случае обнаружения в крови водителя лекарственных веществ, если они могут ухудшать его реакцию и внимание. «С другой же – очевидно, что вождение автомобиля в состоянии опьянения, независимо от его причин, включая действия лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, создает угрозу для жизни и здоровья окружающих людей, поэтому это должно быть пресечено», – заключил Тимченко.