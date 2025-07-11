В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня видов деятельности СОНКО

В числе авторов инициативы – секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко и др. По их словам, отмеченным в публикации Клишаса, меры, предусмотренные для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), необходимы в том числе для НКО, которые активно помогают участникам спецоперации и их семьям с реабилитацией, адаптацией, трудоустройством, психологической поддержкой.