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В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня видов деятельности СОНКО

Ведомости

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, вносящий изменения в закон «О некоммерческих организациях». Он позволит расширить перечень видов деятельности НКО, дающих право на поддержку органов власти, сообщил в Telegram-канале председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В числе авторов инициативы – секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко и др. По их словам, отмеченным в публикации Клишаса, меры, предусмотренные для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), необходимы в том числе для НКО, которые активно помогают участникам спецоперации и их семьям с реабилитацией, адаптацией, трудоустройством, психологической поддержкой.

Как подчеркнул Клишас, подобные организации «обладают огромным опытом работы с людьми», однако часто не получают необходимую помощь от государства и муниципалитетов.

В соответствии с существующим законодательством СОНКО имеют право на получение таких мер поддержки, как финансовая, имущественная, информационная, консультационная помощь, а также предоставление льгот по уплате налогов и сборов и др.

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