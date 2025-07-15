ГД 15 июля рассмотрит во втором чтении проект о религиозных символах в СМИ

Версия документа в первом чтении касалась запрета использовать изображения или воспроизведение культовых зданий и объектов без их религиозной символики, если в реальности она присутствует. Ко второму чтению предлагается распространить запрет на геральдические знаки и их узнаваемые части – нельзя будет удалять или изменять эти элементы, если они присутствуют в оригинале изображения. Это касается государственных гербов, флагов и других официальных символов. Запрет также затронет воспроизведения религиозных символов, если оно «влечет за собой их осквернение». Исключение составляют исторические изображения, если в тот или иной период религиозных символов на них не было.