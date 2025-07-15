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ГД 15 июля рассмотрит во втором чтении проект о религиозных символах в СМИ

Ведомости

Депутаты Госдумы 15 июля рассмотрят во втором чтении законопроект об использовании религиозных символов в средствах массовой информации. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин указал, что документ стал межфракционной инициативой и закономерной реакцией парламентариев на многочисленные обращения граждан о ретуши и «затирании» религиозных символов традиционных вероисповеданий. Норма обеспечит уважительное отношение к религиозным символам и защитит чувства верующих.

15 июля «Ведомости» писали, что депутаты Госдумы ужесточают законопроект о запрете использования изображений религиозных объектов без их религиозных символов. Профильный комитет палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций одобрил поправки ко второму чтению, согласно которым он также распространится и на геральдические знаки, включая государственную символику.

Версия документа в первом чтении касалась запрета использовать изображения или воспроизведение культовых зданий и объектов без их религиозной символики, если в реальности она присутствует. Ко второму чтению предлагается распространить запрет на геральдические знаки и их узнаваемые части – нельзя будет удалять или изменять эти элементы, если они присутствуют в оригинале изображения. Это касается государственных гербов, флагов и других официальных символов. Запрет также затронет воспроизведения религиозных символов, если оно «влечет за собой их осквернение». Исключение составляют исторические изображения, если в тот или иной период религиозных символов на них не было.

Законопроект был внесен в нижнюю палату в мае 2025 г. Среди авторов – зампреды Госдумы Анна Кузнецова, Петр Толстой и Ирина Яровая (все – «Единая Россия»), руководители фракций Владимир Васильев («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов (Справедливая Россия) и др. 10 июня депутаты Госдумы приняли документ в первом чтении.

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