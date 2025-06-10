Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «крестопада»
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно документу, запрещается использование изображений или воспроизведение культовых зданий и объектов без их религиозной символики.
«Норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих», – заявлял спикер парламента Вячеслав Володин.
25 мая председатель Госдумы отмечал, что граждане неоднократно обращались с жалобами на удаление или искажение религиозных символов на афишах, плакатах, упаковках товаров, в изданиях и на сайтах. По его словам, подобные факты вызывают возмущение, так как искажают истинное значение символов и нарушают права верующих. Само явление в православных кругах получило название «крестопад».
21 мая ряд российских СМИ сообщили об изменениях в дизайне государственного герба на сайте администрации президента. Пояснялось, что там вернули кресты на державу и короны двуглавого орла, которые ранее заменялись ромбами. Этот вариант герба подвергся критике со стороны общественности.
Песков тогда объяснил ситуацию техническими причинами. По его словам, на сайте Кремля размещен полноформатный герб с крестами, но при масштабировании они могут визуально превращаться в ромбы.