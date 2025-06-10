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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «крестопада»

Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно документу, запрещается использование изображений или воспроизведение культовых зданий и объектов без их религиозной символики.

«Норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих», – заявлял спикер парламента Вячеслав Володин.

25 мая председатель Госдумы отмечал, что граждане неоднократно обращались с жалобами на удаление или искажение религиозных символов на афишах, плакатах, упаковках товаров, в изданиях и на сайтах. По его словам, подобные факты вызывают возмущение, так как искажают истинное значение символов и нарушают права верующих. Само явление в православных кругах получило название «крестопад».

21 мая ряд российских СМИ сообщили об изменениях в дизайне государственного герба на сайте администрации президента. Пояснялось, что там вернули кресты на державу и короны двуглавого орла, которые ранее заменялись ромбами. Этот вариант герба подвергся критике со стороны общественности.

Песков тогда объяснил ситуацию техническими причинами. По его словам, на сайте Кремля размещен полноформатный герб с крестами, но при масштабировании они могут визуально превращаться в ромбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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