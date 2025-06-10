Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «крестопада»

25 мая председатель Госдумы отмечал, что граждане неоднократно обращались с жалобами на удаление или искажение религиозных символов на афишах, плакатах, упаковках товаров, в изданиях и на сайтах. По его словам, подобные факты вызывают возмущение, так как искажают истинное значение символов и нарушают права верующих. Само явление в православных кругах получило название «крестопад».