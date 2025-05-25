В Госдуме готовят законодательную инициативу по защите религиозных символов

21 мая ряд российских СМИ сообщил, что администрация президента РФ изменила дизайн государственного герба. Ему вернули кресты на державу и короны двуглавого орла. До этого на гербе вместо крестов были изображения ромбов. Этот вариант подвергся критике со стороны общественности. Об этом заявил режиссер Никита Михалков на ПМЮФ. По его словам, дизайнеры этого логотипа пояснили, что решили убрать «значительную часть мелких деталей», которые мешали восприятию символа в целом. Михалков заметил, что это были не мелкие детали, а знак власти и принадлежность к определенной религии.