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В Госдуме готовят законодательную инициативу по защите религиозных символов

По словам Володина, норма будет охранять права верующих
Ведомости

В Госдуме готовится законодательная инициатива об обязательном использовании религиозных символов основных вероисповеданий как неотъемлемой части изображений культовых зданий в СМИ, интернете, при продаже товаров, выполнении работ, в государственных, муниципальных эмблемах и рекламе. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране», – написал он в Telegram-канале.

Володин рассказал о поступающих от граждан обращениях, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы или ретушируют их, искажая истинное значение. Такие факты вызывают возмущение, указал он.

21 мая ряд российских СМИ сообщил, что администрация президента РФ изменила дизайн государственного герба. Ему вернули кресты на державу и короны двуглавого орла. До этого на гербе вместо крестов были изображения ромбов. Этот вариант подвергся критике со стороны общественности. Об этом заявил режиссер Никита Михалков на ПМЮФ. По его словам, дизайнеры этого логотипа пояснили, что решили убрать «значительную часть мелких деталей», которые мешали восприятию символа в целом. Михалков заметил, что это были не мелкие детали, а знак власти и принадлежность к определенной религии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил изменения в гербе России на сайте Кремля вопросом масштабирования. Он уточнил, что сайте расположен полноформатный герб страны, на котором изображены кресты. Если изображение уменьшить, то они неизбежно превращаются в ромбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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