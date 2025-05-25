В Госдуме готовят законодательную инициативу по защите религиозных символов

В Госдуме готовят законодательную инициативу по защите религиозных символовПо словам Володина, норма будет охранять права верующих
В Госдуме готовится законодательная инициатива об обязательном использовании религиозных символов основных вероисповеданий как неотъемлемой части изображений культовых зданий в СМИ, интернете, при продаже товаров, выполнении работ, в государственных, муниципальных эмблемах и рекламе. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране», – написал он в Telegram-канале.
Володин рассказал о поступающих от граждан обращениях, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы или ретушируют их, искажая истинное значение. Такие факты вызывают возмущение, указал он.
21 мая ряд российских СМИ сообщил, что администрация президента РФ изменила дизайн государственного герба. Ему вернули кресты на державу и короны двуглавого орла. До этого на гербе вместо крестов были изображения ромбов. Этот вариант подвергся критике со стороны общественности. Об этом заявил режиссер Никита Михалков на ПМЮФ. По его словам, дизайнеры этого логотипа пояснили, что решили убрать «значительную часть мелких деталей», которые мешали восприятию символа в целом. Михалков заметил, что это были не мелкие детали, а знак власти и принадлежность к определенной религии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил изменения в гербе России на сайте Кремля вопросом масштабирования. Он уточнил, что сайте расположен полноформатный герб страны, на котором изображены кресты. Если изображение уменьшить, то они неизбежно превращаются в ромбы.