Песков объяснил изменения в гербе России на сайте Кремля «масштабированием»

«Абсолютно вопрос масштабирования, и все, кто хоть как-то, хоть примитивно разбираются в цифровой передаче изображений, они прекрасно отдают себе отчет. Поэтому герб у нас один, он, естественно, с крестами, и он такой, как он должен быть», – пояснил он.