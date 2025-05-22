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Песков объяснил изменения в гербе России на сайте Кремля «масштабированием»

Ведомости

На сайте Кремля расположен полноформатный герб России, на котором изображены кресты. Если изображение уменьшать, то они неизбежно превращаются в ромбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал дискуссию в интернете о том, какой символ должен располагаться на гербе страны.

«Абсолютно вопрос масштабирования, и все, кто хоть как-то, хоть примитивно разбираются в цифровой передаче изображений, они прекрасно отдают себе отчет. Поэтому герб у нас один, он, естественно, с крестами, и он такой, как он должен быть», – пояснил он.

21 мая некоторые российские СМИ отметили, что администрация президента России изменила дизайн государственного герба. На сайте Кремля и в соцсетях вернули кресты на державу и короны двуглавого орла. До этого на рисунке вместо крестов были изображения ромбов. Такой вариант подвергся критике со стороны общественности.

Об этом говорил режиссер Никита Михалков на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передавал РБК. Тогда он показал изображения герба России с ромбами и назвал его «цыпленком табака». Как отметил режиссер, дизайнеры этого логотипа пояснили, что решили убрать «значительную часть мелких деталей», которые мешали восприятию символа в целом. «Это не мелкие детали, это знак власти, это принадлежность к определенной религии», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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