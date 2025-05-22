Песков: от РПЦ не поступало просьбы изменить масштаб герба на сайте Кремля
От РПЦ не поступало просьбы изменить масштабирование герба в официальном Telegram-канале и на официальном сайте Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается президентского сайта, то это именно вопрос масштабирования. <...> И искать здесь какой-то злой умысел, наверное, было бы невежливо. Мы все, мы все патриоты, мы знаем свой герб, и, естественно, мы им гордимся», – сказал Песков.
Песков заявлял, что на сайте Кремля расположен полноформатный герб России, на котором изображены кресты. Если изображение уменьшать, то они неизбежно превращаются в ромбы.
Некоторые российские СМИ отметили, что администрация президента России изменила дизайн государственного герба. На сайте Кремля и в соцсетях вернули кресты на державу и короны двуглавого орла. До этого на рисунке вместо крестов были изображения ромбов. РБК писал, что в РПЦ считают недопустимым изображение православных церквей без крестов на логотипах российских субъектов.