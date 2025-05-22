Песков: от РПЦ не поступало просьбы изменить масштаб герба на сайте Кремля

«Что касается президентского сайта, то это именно вопрос масштабирования. <...> И искать здесь какой-то злой умысел, наверное, было бы невежливо. Мы все, мы все патриоты, мы знаем свой герб, и, естественно, мы им гордимся», – сказал Песков.