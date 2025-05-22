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Песков: от РПЦ не поступало просьбы изменить масштаб герба на сайте Кремля

Ведомости

От РПЦ не поступало просьбы изменить масштабирование герба в официальном Telegram-канале и на официальном сайте Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается президентского сайта, то это именно вопрос масштабирования. <...> И искать здесь какой-то злой умысел, наверное, было бы невежливо. Мы все, мы все патриоты, мы знаем свой герб, и, естественно, мы им гордимся», – сказал Песков.

Песков заявлял, что на сайте Кремля расположен полноформатный герб России, на котором изображены кресты. Если изображение уменьшать, то они неизбежно превращаются в ромбы.

Некоторые российские СМИ отметили, что администрация президента России изменила дизайн государственного герба. На сайте Кремля и в соцсетях вернули кресты на державу и короны двуглавого орла. До этого на рисунке вместо крестов были изображения ромбов. РБК писал, что в РПЦ считают недопустимым изображение православных церквей без крестов на логотипах российских субъектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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