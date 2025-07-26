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Оружие для нападения на «Крокус» привезли из Дагестана на автомобиле с тайником

Ведомости

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» получили огнестрельное оружие и боеприпасы от сообщников из Дагестана Исмоилова Зубайдулло и Гадоева Шахромджона, которые доставили его с Северного Кавказа на автомобиле Mitsubishi, оборудованном специальным тайником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Исполнители теракта Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон выбрали участок местности в подмосковном лесу для передачи оружия. 21 марта 2021 г. Фаридуни прибыл на указанное место на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД и забрал у Гадоева три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и как минимум 1381 патрона. Он погрузил оружие и боеприпасы в автомобиль Renault и отвез на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерт группы «Пикник». В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан

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Общество

23 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко объявила о завершении расследования уголовного дела о теракте в концертном зале. По ее словам, нападение было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».

1 июля прокуратура утвердила дело о теракте в «Крокус сити холле», оно было направлено во Второй западный окружной военный суд.

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