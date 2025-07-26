Оружие для нападения на «Крокус» привезли из Дагестана на автомобиле с тайником

Исполнители теракта Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон выбрали участок местности в подмосковном лесу для передачи оружия. 21 марта 2021 г. Фаридуни прибыл на указанное место на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД и забрал у Гадоева три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и как минимум 1381 патрона. Он погрузил оружие и боеприпасы в автомобиль Renault и отвез на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске.