Анну Asti внесли в базу «Миротворца» за получение гражданства РФ
Певица Анна Дзюба (Анна Asti) оказалась в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.
По информации ТАСС, причиной стало ее получение гражданства России.
Ресурс, созданный в 2014 г., публикует персональные данные тех, кого считает угрозой национальной безопасности Украины. Среди оснований – поездки в Крым, Донбасс и выражение лояльности к России.
16 июля сообщалось, что в базу сайта был внесен актер Сергей Гармаш – за «покушение на территориальную целостность Украины» и посещение Крыма. 12 июля на страницах ресурса появились данные медийного шеф-повара Константина Ивлева. Сведения о нем были занесены в базу тоже за посещение Крыма.