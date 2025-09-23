Газета
Главная / Общество /

После ДТП в Аланье госпитализированы 18 россиян

Ведомости

После ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье 18 граждан России были доставлены в больницы, один из них находится в реанимации. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные страховой компании.

«Часть из туристов уже в отелях – те, у которых легкие травмы», – рассказал представитель РСТ (цитата по «РИА Новости»).

Авария, по данным агентства IHA, произошла 23 сентября на трассе D400, где автобус с туристами столкнулся с маршруткой.

До этого в генеральном консульстве РФ в Анталье подтвердили, что среди пострадавших есть российские туристы. В дипмиссии подчеркнули, что консульство совместно с турецкой стороной выясняет детали происшествия и готово оказать содействие пострадавшим россиянам.

