Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Террористы в «Крокусе» говорили на арабском языке в ходе нападения

Ведомости

В ходе нападения в «Крокус сити холле» боевики разговаривали на арабском языке между собой. Таким же образом они связывались по телефону с неизвестной женщиной, передает ТАСС со ссылкой на участника процесса и показания свидетелей.

«Со слов одной из потерпевших, чьи показания огласили в суде, следует, что когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре "Крокуса", они перебрасывались между собой парой фраз на арабском языке», – рассказал агентству собеседник.

Свидетель также услышала, что на арабском языке с нападавшими говорила женщина. Она сделала вывод, что беседа происходит по телефону, т. к. «не видела и не слышала, чтобы кто-то еще находился в тот момент рядом с ней».

В начале сентября «РИА Новости» писали, что родственники фигурантов дела о теракте в концертном зале отказались от общения с преступниками. Источник сообщил агентству, что только один раз адвокат подавал ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям для своего обвиняемого.

В августе Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста фигурантам на шесть месяцев до 7 января 2026 г. Теракт произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерта группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. 27 сентября в возрасте 53 лет умер продюсер Дмитрий Сараев, который был ранен в спину при теракте.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её