Террористы в «Крокусе» говорили на арабском языке в ходе нападения
В ходе нападения в «Крокус сити холле» боевики разговаривали на арабском языке между собой. Таким же образом они связывались по телефону с неизвестной женщиной, передает ТАСС со ссылкой на участника процесса и показания свидетелей.
«Со слов одной из потерпевших, чьи показания огласили в суде, следует, что когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре "Крокуса", они перебрасывались между собой парой фраз на арабском языке», – рассказал агентству собеседник.
Свидетель также услышала, что на арабском языке с нападавшими говорила женщина. Она сделала вывод, что беседа происходит по телефону, т. к. «не видела и не слышала, чтобы кто-то еще находился в тот момент рядом с ней».
В начале сентября «РИА Новости» писали, что родственники фигурантов дела о теракте в концертном зале отказались от общения с преступниками. Источник сообщил агентству, что только один раз адвокат подавал ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям для своего обвиняемого.
В августе Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста фигурантам на шесть месяцев до 7 января 2026 г. Теракт произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерта группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. 27 сентября в возрасте 53 лет умер продюсер Дмитрий Сараев, который был ранен в спину при теракте.