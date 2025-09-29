Террористы в «Крокусе» говорили на арабском языке в ходе нападения

В августе Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста фигурантам на шесть месяцев до 7 января 2026 г. Теракт произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерта группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. 27 сентября в возрасте 53 лет умер продюсер Дмитрий Сараев, который был ранен в спину при теракте.