Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА в Московской области
После атаки украинских беспилотников в Воскресенске Московской области погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, погибшие находились в частном доме, где произошел пожар. Воробьев написал, что их семье будет оказана необходимая помощь.
Губернатор рассказал, что всего над Воскресенском и Коломной за ночь сбито четыре БПЛА. В нескольких домах повреждено остекление и фасады, на улицах нарушено освещение. Жителям будет предоставлено временное жилье и иная поддержка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что в его регионе количество пострадавших за сутки от БПЛА увеличилось до трех. Ночью 17-летний житель обратился в больницу за помощью после атаки, у него диагностировали баротравму. В Белгороде также повреждены объект инфраструктуры, 10 гаражей, коммерческий объект и два автомобиля.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 29 сентября российские средства ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников. 24 из них ликвидировали в небе над Брянской областью, 21 – над Белгородской областью. По девять атак дронов отразили в Воронежской и Смоленской областях, семь – над Калужской областью, четыре – над Московским регионом, три – над Орловской областью и один – над Курской областью.