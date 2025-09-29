Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА в Московской области

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 29 сентября российские средства ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников. 24 из них ликвидировали в небе над Брянской областью, 21 – над Белгородской областью. По девять атак дронов отразили в Воронежской и Смоленской областях, семь – над Калужской областью, четыре – над Московским регионом, три – над Орловской областью и один – над Курской областью.