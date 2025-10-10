Эксперт объяснил, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира

В то же время Трамп может активизироваться на венесуэльском направлении, где он уже ранее угрожал Каракасу военной силой, послав к венесуэльским берегам корабли военного флота, допускает американист: «Здесь не исключено, что американский лидер попытается оседлать информационную волну вокруг победы венесуэлки Мачадо в гонке за Нобелевку и попытается ее руками свергнуть режим Мадуро. Во время первого срока Трамп уже пытался задействовать для этого фигуру Хуана Гуайдо, которого теперь уже в Вашингтоне списали со счетов».