Эксперт объяснил, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Факт того, что Нобелевский комитет вручил премию не президенту США Дональду Трампу, а демократической активистке и лидеру венесуэльской оппозиции Марие Корине Мачадо за борьбу с диктатурой в своей стране и продвижение демократических ценностей, может быть тонким и грамотным вызовом американскому лидеру. Об этом «Ведомостям» рассказал старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
По его словам, с учетом того, что Трамп активизировал борьбу с внутренними врагами в США, это выглядит как едва уловимый упрек в отношении американского президента.
«Хотя Трамп тоже противопоставляет себя официальному Каракасу, но его тактика мало чем от отличается от подходов лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро. Возможно, именно так посчитал Нобелевский комитет», – допускает Кошкин.
Отказ в Нобелевской премии Трампу с учетом его личностных и психологических особенностей может потенциально привести к двум сценариям во внешнеполитической активности американского лидера, полагает эксперт.
Во-первых, это может демотивировать его от миротворческих усилий на Ближнем Востоке и Украине, допускает Кошкин: «Возможно, Трамп будет менее напористым в урегулировании палестино-израильского конфликта и даст карт-бланш Нетаньяху, а украинскую карту отдаст на откуп Европе. Но опосредованное военное содействие Киеву не прекратит, так как это золотая жила для американского ВПК».
В то же время Трамп может активизироваться на венесуэльском направлении, где он уже ранее угрожал Каракасу военной силой, послав к венесуэльским берегам корабли военного флота, допускает американист: «Здесь не исключено, что американский лидер попытается оседлать информационную волну вокруг победы венесуэлки Мачадо в гонке за Нобелевку и попытается ее руками свергнуть режим Мадуро. Во время первого срока Трамп уже пытался задействовать для этого фигуру Хуана Гуайдо, которого теперь уже в Вашингтоне списали со счетов».
10 октября Нобелевскую премию мира вручили Мачадо. Комитет объяснил, что ее удостоили премии «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».
В 2025 г. обострились отношения между Венесуэлой и США. 3 октября министр войны США Пит Хегсет объявил о гибели четырех «наркотеррористов» после удара США по судну предполагаемых наркоторговцев у побережья Венесуэлы. По его словам, он отдал это распоряжение по приказу Трампа, уточнив, что удар был нанесен в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, «пока судно перевозило значительные объемы наркотиков, направлявшихся в США для отравления нашего народа».
7 октября Трамп дал поручение о прекращении всех дипломатических контактов с Венесуэлой и Мадуро в частности.