При обрушении строительных лесов на юге Москвы пострадали пять человек
На улице Москворечье в Москве обрушились строительные леса. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник агентства рассказал, что под завалами на стройке находятся рабочие.
24 августа трое рабочих из Китая пострадали в результате падения строительных лесов на площадке строительства газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, причиной инцидента могло стать падение на леса обломков беспилотника.