Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

При обрушении строительных лесов на юге Москвы пострадали пять человек

Ведомости

На улице Москворечье в Москве обрушились строительные леса. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства рассказал, что под завалами на стройке находятся рабочие.

24 августа трое рабочих из Китая пострадали в результате падения строительных лесов на площадке строительства газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, причиной инцидента могло стать падение на леса обломков беспилотника.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её