Сальдо: на правобережье Херсонской области осталось менее трети жителей

Ведомости

На правобережье Херсонской области, которое находится под украинским контролем, осталось менее трети жителей, хотя раньше там находилось около 500 000 человек, заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Владимир Сальдо.

«Большинство уехало за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации. Киевская "власть" фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается», – написал он.

По словам Сальдо, население, которое продолжает жить в Херсоне, сталкивается с «тотальными проверками по подозрению в симпатиях к России». Он пояснил, что в отношении жителей проводят допросы о родственниках, угрожают тюремным заключением и др. Кроме того, губернатор отметил состояние больниц, которые занимаются только нуждами ВСУ.

29 сентября Сальдо назвал обстановку в Херсоне мрачной. Тогда он отметил, что людей, остающихся там, запугивают разными методами. Мужчин насильно отправляют в зону боевых действий, а гуманитарной помощи для пожилых людей становится все меньше.

