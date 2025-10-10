Сальдо: на правобережье Херсонской области осталось менее трети жителей

По словам Сальдо, население, которое продолжает жить в Херсоне, сталкивается с «тотальными проверками по подозрению в симпатиях к России». Он пояснил, что в отношении жителей проводят допросы о родственниках, угрожают тюремным заключением и др. Кроме того, губернатор отметил состояние больниц, которые занимаются только нуждами ВСУ.