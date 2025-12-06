Газета
Газовщикам могут разрешить беспрепятственный допуск в квартиры

Ведомости

Сотрудникам газовой службы в России могут предоставить право по решению суда беспрепятственно заходить в квартиры жильцов для проверки состояния газового оборудования, если собственник ранее отказался впускать их внутрь. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы в первом чтении 26 февраля. Колунов уточнил, что сейчас он дорабатывается ко второму чтению при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества. В частности, предлагается ввести сокращенный срок для рассмотрения подобных дел судом и внести изменения в гражданский процессуальный кодекс, в соответствии с которыми решения суда будут немедленны к исполнению.

Парламентарий пояснил, что на практике газовщики при недопуске в квартиру будут обращаться в суд. В течение 12 дней суд будет выносить решение, на основе которого они совместно с полицией или ФССП снова придут в квартиру уже с правом допуска внутрь. В соответствии с документом, правительство отдельным постановлением установит процедуру уведомления жильцов о предстоящей проверке.

«На мой взгляд, это должны быть извещения в электронном и традиционном "печатном" формате. Более того, они должны отправляться как минимум дважды. Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет», – подчеркнул Колунов.

Он отметил, что инициатива была разработана для обеспечения безопасности россиян. По данным МЧС, с 2019 г. в России идет рост взрывов газа, а также погибших и пострадавших от них. С июля 2024 г. по июль 2025 г. в результате взрывов бытового газа в стране погибло 73 человека, еще 187 пострадали.

В феврале 2024 г. совет по кодификации выступил с критикой инициативы об обязательном доступе газовщиков в квартиры. По мнению экспертов, действующее законодательство достаточно регулирует эту тему. А для решения проблемы недопуска коммунальщиков в квартиры предлагали устанавливать умные датчики на приборы или выносить их за пределы квартир.

