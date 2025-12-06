Газовщикам могут разрешить беспрепятственный допуск в квартиры

Парламентарий пояснил, что на практике газовщики при недопуске в квартиру будут обращаться в суд. В течение 12 дней суд будет выносить решение, на основе которого они совместно с полицией или ФССП снова придут в квартиру уже с правом допуска внутрь. В соответствии с документом, правительство отдельным постановлением установит процедуру уведомления жильцов о предстоящей проверке.