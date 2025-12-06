Покупательница квартиры Долиной не намерена отзывать жалобу из Верховного суда
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда, несмотря на публичное заявление певицы о готовности вернуть ей деньги. Об этом рассказала RT адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», – подчеркнула защитница. По ее словам, на предварительном заседании стороне Долиной предлагали обсудить мировое соглашение в ходе личной встречи, но защита артистки отказалась. Адвокат певицы предлагал вариант с ежемесячными выплатами стоимости квартиры, но в предложенной схеме не были учтены инфляция, компенсации и четкие сроки. Это не устроило Лурье.
5 декабря Долина заявила в эфире спецвыпуска «Пусть говорят», что готова вернуть Лурье 112 млн руб., назвав это «единственно справедливым решением». При этом она отметила, что необходимой суммы у нее нет на руках.
До этого «Ведомости» сообщали, что Верховный суд назначил рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. К процессу привлечены дочь артистки Ангелина Долина и ее внучка как заинтересованные лица.
Спор о квартире в Хамовниках разгорелся после того, как Долина в августе 2024 г. сообщила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили ее «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета».