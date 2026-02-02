Детей иностранцев лишат гражданства РФ за отказ родителя встать на воинский учет
Обновленная версия законопроекта о прекращении приобретенного гражданства РФ предусматривает возможность лишения гражданства детей тех иностранцев, которые не встали на первоначальный воинский учет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект.
Это возможно, если ребенок получил российское гражданство по волеизъявлению нарушителя. При этом гражданства не будут лишать детей, получивших его по рождению, а также в случаях, когда второй родитель является гражданином России.
Поправки подготовили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты. Законопроект уточняет, что человек, лишенный гражданства за отказ от постановки на воинский учет, сможет снова подать заявление о приеме в гражданство не ранее чем через три года.
Документ также предусматривает, что президент может в гуманитарных целях сокращать сроки повторного обращения для отдельных категорий иностранцев.
Новые граждане РФ будут обязаны явиться в военкомат для постановки на учет в течение двух недель либо в течение недели подать заявление через «Госуслуги». Решение о неисполнении обязанности принимает специальная комиссия, а окончательное решение о прекращении гражданства выносит МВД в течение 30 дней.
8 августа 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за отказ встать на воинский учет. Депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект 1 августа, а 2 августа документ был одобрен Советом Федерации.