В Благовещенске нашли фигуранта дела о похищенном в Красноярске подростке

Ведомости

В Благовещенске в рамках дела о похищенном в Красноярском крае мальчике был найден еще один фигурант, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале. Он был посредником в передаче похищенных у подростка средств.

21 января мужчина прилетел из Сургута в Красноярск с целью передать сообщникам деньги, полученные другой фигуранткой от несовершеннолетнего. Вечером 22 января он забрал у девушки рюкзак с денежными средствами, после оставив его в указанном мошенниками месте. 1 февраля следователи и сотрудники полиции установили, что преступник находится в Благовещенске.

Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте. Он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление других фигурантов, причастных к преступлению.

23 января стало известно, что следователи установили, что как такового похищения подростка в Красноярске не было. Юноша попал под влияние мошенников и украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. Затем, в компании девушки, он покинул дом и передал деньги неизвестным. О задержании 18-летней мошенницы сообщалось 24 января.

