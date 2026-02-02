В Благовещенске нашли фигуранта дела о похищенном в Красноярске подростке

23 января стало известно, что следователи установили, что как такового похищения подростка в Красноярске не было. Юноша попал под влияние мошенников и украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. Затем, в компании девушки, он покинул дом и передал деньги неизвестным. О задержании 18-летней мошенницы сообщалось 24 января.