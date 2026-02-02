Минздрав Дагестана рассказал о состоянии отравившихся газом детей
Состояние 10 детей, отравившихся угарным газом в селе Параул Карабудахкентского района Республики Дагестан, не вызывает опасений. Пострадавшие находятся под наблюдением специалистов. Об этом сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.
Один ребенок был в тяжелом состоянии, но после оказания медицинской помощи оно стабилизировалось. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время трое детей в удовлетворительном состоянии будут выписаны под амбулаторное наблюдение.
Вопрос лечения малышей находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.
Инцидент произошел 2 февраля.