Минздрав Дагестана рассказал о состоянии отравившихся газом детей

Ведомости

Состояние 10 детей, отравившихся угарным газом в селе Параул Карабудахкентского района Республики Дагестан, не вызывает опасений. Пострадавшие находятся под наблюдением специалистов. Об этом сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.

Один ребенок был в тяжелом состоянии, но после оказания медицинской помощи оно стабилизировалось. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время трое детей в удовлетворительном состоянии будут выписаны под амбулаторное наблюдение.

Вопрос лечения малышей находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.

Инцидент произошел 2 февраля.

