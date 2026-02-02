Похититель мальчика в Петербурге признался в его убийстве

ТАСС 2 февраля сообщал, что версия о похищении мальчика в Санкт-Петербурге сейчас является приоритетной для полиции и следователей.По информации агентства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок сел в автомобиль с мужчиной у магазина «Лента» на Таллинском шоссе. Это и стало основой для версии о похищении. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство). По данной статье злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.