Похититель мальчика в Петербурге признался в его убийстве
38-летний уроженец Луганской области, задержанный по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге, признался в убийстве ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уже показал, где спрятал тело ребенка, сообщили агентству в оперативных службах.
Собеседник агентства сообщил, что группа следователей направилась к месту.
Следственный комитет (СК) РФ по Санкт-Петербургу сообщал, что, по предварительным данным, ребенок покинул свое место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга 30 января около 14:00 мск, после чего не выходил на связь с родственниками. Мальчик был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.
ТАСС 2 февраля сообщал, что версия о похищении мальчика в Санкт-Петербурге сейчас является приоритетной для полиции и следователей.По информации агентства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок сел в автомобиль с мужчиной у магазина «Лента» на Таллинском шоссе. Это и стало основой для версии о похищении. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство). По данной статье злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.