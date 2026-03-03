Президентский фонд природы выделил 2 млрд рублей на экологические проекты
Президентский фонд природы, созданный 3 марта 2025 г., за первый год работы профинансировал 321 экологический проект, выделив 2 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда.
За прошедший год были проведены два крупных конкурса, по итогам которых распределены гранты на общую сумму 3,1 млрд руб. Оставшиеся 1,1 млрд руб. проектные команды привлекли в качестве софинансирования.
Поддержанные инициативы реализуются учреждениями, управляющими особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), некоммерческими организациями и командами экологов. В проектах задействованы почти 1500 специалистов.
География программ охватывает 68 регионов России. Мероприятия запланированы на 202 особо охраняемых природных территориях. Среди них – научные и исследовательские экспедиции, мониторинг состояния флоры и фауны, строительство и благоустройство экологических троп.
Проекты направлены на сохранение 121 вида животных, в том числе 69 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.