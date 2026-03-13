Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в гигантском слаломе. Медаль стала восьмой для сборной России на турнире.
По итогам двух попыток Бугаев показал результат 2 мин. 11,14 сек. Спортсмен выступает в категории LW6 – к ней относятся участники с поражением одной верхней конечности. Победу в дисциплине одержал француз Артур Боше с результатом 2 мин. 07,76 сек. Второе место занял швейцарец Робин Кюш, который преодолел дистанцию за 2 мин. 09,72 сек.
В активе сборной России на Паралимпиаде теперь четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.
9 марта Ворончихина стала победительницей в супергиганте, показав результат 1 мин. 15,6 сек. Тогда впервые за 12 лет на церемонии награждения прозвучал российский гимн.