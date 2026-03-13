Общество /

Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Ведомости

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в гигантском слаломе. Медаль стала восьмой для сборной России на турнире.

По итогам двух попыток Бугаев показал результат 2 мин. 11,14 сек. Спортсмен выступает в категории LW6 – к ней относятся участники с поражением одной верхней конечности. Победу в дисциплине одержал француз Артур Боше с результатом 2 мин. 07,76 сек. Второе место занял швейцарец Робин Кюш, который преодолел дистанцию за 2 мин. 09,72 сек.

В активе сборной России на Паралимпиаде теперь четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

12 марта российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе. Днем раньше, 11 марта, лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 10 км и принесла команде четвертую золотую медаль.

Третье золото для сборной России завоевал лыжник Иван Голубков, победивший в забеге на 10 км среди спортсменов с нарушениями функций ног. 10 марта Багиян также выиграла золото в лыжном спринте.

9 марта Ворончихина стала победительницей в супергиганте, показав результат 1 мин. 15,6 сек. Тогда впервые за 12 лет на церемонии награждения прозвучал российский гимн.

Новости СМИ2
